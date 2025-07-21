В Києві в результаті нічних ударів загинула людина, семеро постраждали

Фото: ДСНС Києва

У результаті ворожої атаки на Київ вночі в понеділок, 21 липня, є загиблий та постраждалі, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Унаслідок ворожої атаки на столицю одна людина загинула, 7 постраждали, в тому числі 15-річна дівчина. Госпіталізували пʼятьох постраждалих, двом медики надали допомогу на місці", - написав Кличко в телеграм-каналі.

За даними голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, унаслідок обстрілу постраждали шість районів міста.

"Найбільше ударів припало на Дарницький район, там загорілися дитячий садок, супермаркет, складські приміщення та інші нежитлові споруди. У Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна, понівечено квартири. Пошкоджено вхід на станцію метро "Лукʼянівська", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

У Солом’янському районі столиці частково зруйновано адміністративну будівлю, спалахнули склади, також зафіксовані незначні пошкодження у Голосіївському, Дніпровському та Святошинському районах в основному через падіння уламків.

"Всі служби на місцях. Ми на постійному зв’язку з керівниками районів, ліквідовуємо наслідки та допомагаємо постраждалим", - додав Ткаченко.