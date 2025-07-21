Голова УІНП Алфьоров задекларував 1,6 млн грн доходів за 2024 рік

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Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров зазначив 1 млн 600 тис. 931 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2024 рік.

Зокрема, зарплата тоді ще військового за 2024 рік склала 993 784 грн, соціальні виплати - 1 тис. грн, дохід від монетизації YouTube-каналу "Олександр Алфьоров" - 527 269 грн і гранти на професійну наукову діяльність - 78 878 грн, а дружина задекларувала 415 829 грн доходів.

Також він указав в декларації 45,6 тис. грн, 16,3 тис. Дол на банківському рахунку, 10,2 тис. дол на електронному гаманці Payoneer, 350 тис. грн і 7,5 тис. дол готівкою, а джужина - 21,6 тис. грн на банківських рахунках і 5,2 ти. євро готівкою.

Алфьоров володіє 50% квартири (73,6 кв. м) в Києві, дружина має у спільній сумісній власності квартиру (78,8 кв. м) в Херсоні, а проживає сім'я в будинку (113,9 кв. м) в Києві, який частково належить батьку голови УІНП.

Його дружина також має у власності два автомобілі: Daewoo Matiz 2010 року випуску і Mitsubishi Outlander 2019 року випуску.

Серед іншого, Алфьоров задекларував сфрагістичне зібрання із 5 тис. одиниць та предмети старожитності: монети, графіка, малюнки, вироби з дерева - загальною кількістю 630 одиниць.

Як повідомлялося, 27 червня Кабінет міністрів призначив історика Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті.