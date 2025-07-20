Сибіга з послами відвідав Запоріжжя та показав зруйновану російськими обстрілами інфраструктуру

Фото: https://x.com/andrii_sybiha/

Міністр іноземних справ Андрій Сибіга разом з послами України відвідав передові лінії Запоріжжя та області, де вони побачили зруйновану російськими обстрілами інфраструктуру.

"Сьогодні ми відвідали передові лінії Запоріжжя та області, а також Оріхівський район разом з усіма послами України з усього світу. Українські посли побачили будинки, зруйновані російськими ударами, передові оборонні окопи, безпечну підземну школу, критично важливу інфраструктуру, ключові промислові об'єкти та вшанували пам'ять загиблих українських героїв біля меморіалу "Дерево життя", - написав Сибіга в соцмережі Х.

За його словами, такі візити дають нове розуміння того, як живуть люди в Україні, через що вони проходять та які їхні найнагальніші потреби. Вони дають дипломатам нову мотивацію бути більш переконливими та досягати більш відчутних результатів.

Сибіга підкреслив, що попри постійний російський терор регіон живе, розвивається та зберігає свій стійкий дух.

Також міністр зазначив, що президент України Володимир Зеленський в понеділок відкриє конференцію послів України 2025 під назвою "Від сили дипломатії до дипломатії сили".

"Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої плідної роботи на благо нашої країни. Я вдячний голові Запорізької обласної адміністрації Івану Федорову за цей візит та його самовіддану працю", - написав Сибіга.