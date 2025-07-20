Ще одна постраждала внаслідок атаки БпЛА в Сумах, їхня кількість складає дві людини - ОВА

Унаслідок атаки ворожого безпілотника по скверу в Сумах постраждала ще одна жінка, яка звернулася за медичною допомогою після атаки, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 34-річна жінка, яка була поранена, та її 7-річний син", - написав Кривошеєнко в телеграмі.

За його словами, в обох постраждалих також гостра реакція на стрес.

Як повідомлялося, ворожий БпЛА влучив у неділю в один із скверів міста Суми, попередньо без постраждалих. Без електрики залишається близько 100 абонентів.