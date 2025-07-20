Зеленський заслухав доповідь Сибіги: визначено пріоритети в роботі з країнами партнерами і узгоджено зміну керівників деяких посольств

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Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги про початок роботи за програмою цьогорічної наради послів. Було узгоджене рішення про заміну керівників у деяких посольствах.

"Міністр і більш ніж 80 українських керівників дипмісій відвідали Запоріжжя та разом з очільником області Іваном Федоровим обговорили, що саме має бути ключовими пріоритетами в роботі з країнами-партнерами", - написав Зеленський у телеграм у неділю.

Президент перелічив ключові пріоритети у роботі з країнами партнерами: "Конкретні елементи в постачанні зброї для наших воїнів та розвиток її виробництва. Конкретні проєкти для відбудови та гарантування нормального життя в українських містах і селах. Конкретні юридично дієві механізми для притягнення Росії до відповідальності та для використання російських активів заради захисту від російської ж агресії".

Зеленський очікує за наступні шість місяців досягнення "відчутних нових, спільних з партнерами результатів" за цими трьома напрямками.

Крім того, незмінним пріоритетом залишається підтримка бізнес-взаємодії з Україною.

"Це один із тих показників, за якими оцінюватиметься ефективність наших посольств: заводити в нашу країну бізнеси, проєкти та ініціативи, які створюють робочі місця для наших людей та реальну базу для сплати податків", - деталізував Зеленський.

Президент також повідомив про узгодження з міністром "рішення про заміну керівників у деяких посольствах".