Посли України сприятимуть стягненню з РФ виграних в арбітражах $6,9 млрд – зустріч президента з главою "Нафтогазу"

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою правління "Нафтогазу" Сергієм Корецьким шляхи виконання арбітражних рішень на користь України, а також підготовку до опалювального сезону.

Як зазначив Зеленський у телеграм у неділю, обговорення пройшло у контексті підготовки наради з українськими послами та оновлення завдань для української дипломатії.

"На даний час маємо вже кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 мільярда доларів. Це абсолютно справедливі рішення, які демонструють відповідальність Росії та Газпрому й утверджують силу міжнародного права. Готуємо конкретні кроки для стягнення цих коштів, і завтра українські посли отримають відповідні доручення", - заявив Зеленський.

Президент також обговорив з Корецьким підготовку до нового опалювального сезону й домовленості з партнерами в Європі та з міжнародними фінансовими організаціями, які необхідні для стійкості України.