Інтерфакс-Україна
Події
10:10 20.07.2025

МВС запроваджує посади помічників з ветеранської політики

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МВС запроваджує посади помічників з ветеранської політики
Фото: https://t.me/mvs_ukraine/

Міністерство внутрішніх справ запроваджує у своїх підрозділах інститут помічників з питань ветеранської політики. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ з питань ветеранської політики Дмитро Фінашин в ефірі телеканалу "Рада".

"Такий співробітник буде комунікувати безпосередньо зі своїми побратимами з регіонів, державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями. Це та людина, яка буде знати ветеранів в регіоні, а ветерани будуть знати його", - повідомляє МВС.

"Це має бути особа, яка має гідний соціально-економічний статус, якого поважають в суспільстві, якого цінує держава", - цитує Фінашина телеграм-канал МВС.

Теги: #ветеранська_політика #мвс #фінашин

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