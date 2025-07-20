МВС запроваджує посади помічників з ветеранської політики

Фото: https://t.me/mvs_ukraine/

Міністерство внутрішніх справ запроваджує у своїх підрозділах інститут помічників з питань ветеранської політики. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ з питань ветеранської політики Дмитро Фінашин в ефірі телеканалу "Рада".

"Такий співробітник буде комунікувати безпосередньо зі своїми побратимами з регіонів, державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями. Це та людина, яка буде знати ветеранів в регіоні, а ветерани будуть знати його", - повідомляє МВС.

"Це має бути особа, яка має гідний соціально-економічний статус, якого поважають в суспільстві, якого цінує держава", - цитує Фінашина телеграм-канал МВС.