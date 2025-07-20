Інтерфакс-Україна
Події
06:18 20.07.2025

Генпрокурор представлятиме потерпілу, на яку здійснив наїзд працівник прокуратури

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Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про правопорушення здійснене співробітником прокуратури та висловив готовність виступати обвинувачем проти нього в суді.

Інцидент трапився о 23:25 в суботу, 19 липня.

"Працівник прокуратури здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Водій автомобіля порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події. Виявилось, що за кермом був Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу. Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури", - поінформував Кравченко у власному телеграм-каналі.

"Беру цю справу під контроль. І, як Генеральний прокурор, представлятиму інтереси потерпілої в суді. Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю, так і буде. Право і Закон одні для всіх. Потерпілій надається вся необхідна медична допомога. Особисто прошу вибачення за цей ганебний вчинок працівника прокуратури", - написав Кравченко у Телеграм.

https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/407

Теги: #заява #дтп #генпрокурор

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