Київ вітає запровадження Великою Британією кіберсанкцій проти Росії

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Міністерство закордонних справ України вітає рішення Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про запровадження санкцій щодо трьох підрозділів Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації та 18 офіцерів військової розвідки за багаторічну зловмисну кібердіяльність, спрямовану проти Сполученого Королівства, країн Європейського Союзу, НАТО, а також України.

"Встановлення санкційних обмежень щодо російських хакерських угруповань є рішучим кроком у відповідь на деструктивну кампанію, яку РФ провадить у кіберпросторі з метою дестабілізації європейських демократичних інституцій, об'єктів енергетичної інфраструктури, телекомунікаційних компаній, впливу на виборчі процеси і засоби масової інформації - підриву європейської стабільності і безпеки в цілому. Це також вагомий практичний внесок у захист України від російської агресії", - йдеться в заяві дипломатичного відомства.

В заяві зазначено, що підсанкційні суб’єкти РФ – ідентифіковані у межах національної атрибуції як угруповання UAC-0056, UAC-0001 та UAC-0002 та афілійовані з російськими військовими частинами №29155, №26165, №74455 – здійснюють кібератаки, кібершпіонаж, акти кібертероризму та інші форми підривної діяльності у кіберпросторі передусім проти України.

"Від початку 2022 року Національною командою реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози CERT-UA задокументовано понад 100 кіберінцидентів, пов’язаних з UAC-0056, понад 110 – з UAC-0001 та понад 170 кіберінцидентів – з UAC-0002. Останнє угрупування відповідальне за найбільш резонансні атаки на АТ "Укрзалізниця", державні реєстри України і ПрАТ "Київстар"", - зазначено в заяві.

В МЗС наголосили, що Україна засуджує зловмисну гібридну діяльність РФ у кіберпросторі як системну загрозу міжнародній безпеці і демократичному устрою та залишається рішучою у своєму намірі спільно зі Сполученим Королівством, країнами ЄС і НАТО докладати подальших зусиль для протидії російським загрозам у п’ятому домені та розбудови безпечного кіберпростору.