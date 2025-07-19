Ворог ударив ракетою по Дніпропетровщині, загинули двоє цивільних

Російські окупанти атакували ракетою Синельниківський район на Дніпропетровщині, потрощені амбулаторія, школа та заклад культури, загинули двоє людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Агресор вдарив ракетою по Васильківській громаді Синельниківського району. Потрощені амбулаторія, школа та заклад культури. Понівечені приватні будинки. Зайнялися авто", - написав він у телеграмі у суботу.

"На жаль, є й загиблі. За попередньою інформацією, їх двоє. Співчуття рідним та близьким", - додав Лисак.

Наслідки атаки уточнюються.