У Донецькій області минулої доби через ворожі обстріли загинули шестеро цивільних

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У Донецькій області внаслідок російської агресії минулої доби загинули шестеро цивільних, п'ятеро з них – у Костянтинівці, дев'ять осіб зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Родинському поранено 3 людини, пошкоджено авто. У Новому Шаховому і Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено по будинку", - написав він у телеграмі у суботу.

За його даними, у Краматорському районі у Лимані поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і господарчу споруду; у Коров'єму Яру пошкоджено 3 будинки, у Торському — 4. В Андріївці пошкоджено адмінбудівлю, гараж і авто. У Райському Дружківської громади 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 8 будинків. У Костянтинівці 5 людей загинули і 3 поранені, пошкоджено 36 приватних будинків, багатоповерхівку, адмінбудівлю, 2 соціальні заклади, склад, 2 автівки і 2 газогони.

У Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Всього за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 597 людей, у тому числі 10 дітей.