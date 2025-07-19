Сили оборони України просунулися біля Новопавлівки на Донеччині - ISW

Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Сили оборони України просунулися біля Новопавлівки на Донеччині. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно повернули собі Ялту (на південь від Новопавлівки)", - йдеться у повідомленні на сайті ISW.

За даними експертів інституту, додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південний захід від Комара (на південь від Новопавлівки).

ISW раніше зазначала, що українські війська контратакують у ключових районах лінії фронту, щоб уповільнити просування росіян.

Російські війська продовжували наступати на Новопавлівку; на північний схід від Новопавлівки біля Муравки; на південний схід від Новопавлівки біля Горіхового, Дачного, Олексіївки; на південь від Новопавлівки на Філію; на південний захід від Новопавлівки в районі Зірки, Піддубного, Мирного, Воскресенки і в бік Олександрограда 17 і 18 липня[58].

Як повідомлялося раніше в цей день з посиланням на OSINT-проєкт DeepState, російські окупаційні війська захопили село Яблунівка у Сумській області та просунулися біля Юнаківки (Сумська обл.), Хатнього (Харківська обл.), Романівки та Торецька (обидва – Донеччина).