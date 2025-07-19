Інтерфакс-Україна
Події
05:08 19.07.2025

Ізраїль і Сирія за підтримки США погодилися на припинення вогню

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент Сирії Ахмед аш-Шараа досягли домовленості про припинення вогню за підтримки Сполучених Штатів Америки, повідомив посол США в Туреччині та спеціальний посланник з питань Сирії Том Баррак.

За його словами, угоду також підтримали Туреччина, Йорданія та інші країни-сусіди регіону: "Прем’єр-міністр Ізраїлю @Netanyahu (Біньямін Нетаньяху - ІФ-У) та президент Сирії Ахмед аль-Шарраа @SyPresidency за підтримки США @SecRubio (Марко Рубіо - ІФ-У) погодилися на припинення вогню, яке підтримали Туреччина, Йорданія та сусідні країни. Ми закликаємо друзів, бедуїнів і сунітів скласти зброю та разом з іншими меншинами будувати нову об’єднану сирійську ідентичність у мирі та добробуті з сусідами", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому у соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/usambturkiye/status/1946333767918080341?s=46

Теги: #домовленість #ізраїль #сирія

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