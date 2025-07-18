У Дарницькому районі Києва на дах житлового будинку впала частина БпЛА – КМВА

У Дарницькому районі столиці зафіксовано наслідки ворожої атаки – на дах житлового будинку впала частина безпілотного літального апарата (БпЛА).

"Фіксуємо наслідки ворожої атаки у Дарницькому районі.На дах житлового будинку впала частина БпЛА. Попередньо без пожежі та постраждалих", - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграм.

Він також закликав мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги: "Будь ласка, не ігноруйте тривогу, залишайтесь в укриттях!"

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1493