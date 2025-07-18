Інтерфакс-Україна
Події
21:11 18.07.2025

Посли G7 вітають новий Кабмін України, очікують на подальшу співпрацю

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Посли G7 вітають новий Кабмін України, очікують на подальшу співпрацю

Посли G7 вітають новопризначену прем'єр-міністра України Юлію Свириденко і новий український уряд.

"Вітаємо Юлію Свириденко та новий уряд України! Очікуємо на подальшу співпрацю для підтримки України", - йдеться у дописі у соцмережі Х.

"Поновлений рух в напрямку реформ, верховенства права, боротьби з корупцією, свободи медіа, підтримки громадянського суспільства є ключовим для бізнес-клімату та євроатлантичного шляху України", - наголосили посли G7.

 

Теги: #уряд #g7

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