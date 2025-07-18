ЗСУ звільнили село Ялта Донецької області біля адмінмежі з Дніпропетровською

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Оглядач видання Bild Юліан Рьопке повідомляє про звільнення Збройними силами України села Ялта Волноваського району Донецької області, яке безпосередньо межує з Дніпропетровською.

"Українська армія відбила/звільнила Ялту на заході Донецької області… Російські окупаційні війська вперше захопили село три тижні тому", - написав Рьопке в соцмережі Х в п'ятницю, проілюструвавши повідомлення відповідними мапами.

Натомість OSINT-проєкт DeepState та американський Інститут вивчення війни (ISW) не підтверджують наразі звільнення села, показуючи його на своїх мапах як окуповане.

Натомість Генеральний штаб Збройних сил України ніколи окупацію Ялти не підтверджував і на своїх мапах до щоденного зведення послідовно показував село як підконтрольне ЗСУ.

Як повідомлялося, DeepState повідомив про окупацію Ялти Донецької області 11 липня. Цю інформацію підтвердив і ISW, який на своїй мапі до щоденного зведення позначив Ялту як окуповану російськими військами.