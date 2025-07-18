Житель Ізюму постраждав через ворожі обстріли Харківської області

Фото: Харківська ОВА

Війська РФ впродовж минулої доби завдали удари по 9 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у м. Ізюм постраждав 23-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янському районі пошкоджено приватні будинки, гараж, автомобіль, сільгосппідприємство та електромережі, в Ізюмському - зруйновано адмінбудівлю, у Чугуївському - пошкоджено 2 гуртожитки, 2 багатоповерхові будинки, відділення пошти, ліцей, амбулаторію сімейної медицини, 4 автомобілі, магазин.

Крім цього в Ізюмському районі через обстріли горіла пшениця.