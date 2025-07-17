Якщо Росія впродовж 50 днів не погодиться припинити вогонь, високі мита й вторинні санкції будуть застосовані – Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила на брифінгу для журналістів у четвер, що якщо впродовж 50 днів Росія не піде на припинення вогню, щодо неї та її партнерів будуть застосовані високі мита й вторинні санкції.

"Отже, через 50 днів, як чітко зазначив президент, якщо не буде угоди про припинення вогню або мирної угоди протягом цього часу, якщо Росія відмовиться на законних підставах погодитися на припинення вогню, тоді вони зіткнуться з дуже високими митами, а також зіткнуться з вторинними санкціями. Отже, країни, які купують нафту в Росії, також будуть піддані санкціям, і, звичайно, це завдасть глибокої шкоди російській економіці", - заявила Левітт у відповідь на питання журналістів.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=gVaNxOzFZOw