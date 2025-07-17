Інтерфакс-Україна
Події
19:52 17.07.2025

Правоохоронці затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку за хабарництво

1 хв читати
Правоохоронці затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку за хабарництво

Київська міська прокуратура у співпраці зі слідчими УСБУ в м. Києві та Київській області затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку при одержанні неправомірної вигоди у розмірі $25 тис.

Як повідомила прокуратура у телеграм-каналі у четвер, у 2023 році один з підприємців орендував комунальне майно для облаштування закладу громадського харчування на цьому ринку. Пізніше виявилось, що центральний вхід до закладу харчування знаходиться в арці будівлі ринку, і відноситься до майна, орендованого іншим субʼєктом — Управлінням туризму та промоцій КМДА. Управління використовує арку для розміщення агітацій та реклами. Ці конструкції унеможливлювали прохід до майбутнього закладу харчування.

Для "вирішення" питання доступу до закладу харчування, посадовиця Управління туризму запропонувала підприємцю провести зустріч і "купити" собі право безперешкодного доступу до його приміщення, зазначає столична прокуратура

Задля реалізації протиправної схеми вона залучила також директора ринку, який мав виконати посередницькі функції та з використанням службового становища посприяти в передачі майна.

Під час отримання коштів обох було затримано. Готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 368 КК України, повідомляє Київська міська прокуратура.

За повідомленням ЗМІ, йдеться про чиновницю КМДА Марину Радову та директора столичної "Бессарабки" Миколу Ковальчука.

 

Теги: #київ #хабарники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:09 17.07.2025
Зеленський запросив Ченцова в Київ на час зміни уряду

Зеленський запросив Ченцова в Київ на час зміни уряду

17:16 16.07.2025
ЦПД: Спроби представити вбивство офіцера СБУ як приклад "боротьби союзників проти України" — це інформоперація Кремля

ЦПД: Спроби представити вбивство офіцера СБУ як приклад "боротьби союзників проти України" — це інформоперація Кремля

15:27 16.07.2025
Дві наземні станції метро в Києві не працюють через загоряння трави, поїзди прямують до "Дарниці" – КМДА

Дві наземні станції метро в Києві не працюють через загоряння трави, поїзди прямують до "Дарниці" – КМДА

13:24 16.07.2025
Порошенко розкритикував зміни в держбюджет перед заміною уряду і передачу 8 млрд грн з бюджету Києва в Резервний фонд

Порошенко розкритикував зміни в держбюджет перед заміною уряду і передачу 8 млрд грн з бюджету Києва в Резервний фонд

18:26 15.07.2025
Президентка Національної ради Федеральних зборів Швейцарії: ми, як і раніше, підтримуємо Україну і будемо продовжувати допомогу

Президентка Національної ради Федеральних зборів Швейцарії: ми, як і раніше, підтримуємо Україну і будемо продовжувати допомогу

15:45 15.07.2025
Столиця отримала від міста-побратима Тампере ще пасажирські автобуси, які використовуватимуться для гуманітарних цілей

Столиця отримала від міста-побратима Тампере ще пасажирські автобуси, які використовуватимуться для гуманітарних цілей

14:24 15.07.2025
Калмикова про народні меморіали на Майдані та біля стіни Михайлівського монастиря: я думаю, що вони там і мають бути

Калмикова про народні меморіали на Майдані та біля стіни Михайлівського монастиря: я думаю, що вони там і мають бути

10:29 15.07.2025
У правоохоронців відсутній механізм притягнення до відповідальності за рух на авто з гучними вихлопними системами - відповідь на петицію

У правоохоронців відсутній механізм притягнення до відповідальності за рух на авто з гучними вихлопними системами - відповідь на петицію

18:19 14.07.2025
У медзакладі Києва викрито схему заволодіння бюджетними коштами програми медичних гарантій – Нацполіція

У медзакладі Києва викрито схему заволодіння бюджетними коштами програми медичних гарантій – Нацполіція

09:15 14.07.2025
В Україну прибув спецпредставник Трампа Келлог

В Україну прибув спецпредставник Трампа Келлог

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсує 18 липня продовження переформатування сектору безпеки

Рада призначила Шмигаля міністром оборони

Рада перепризначила Сибігу міністром закордонних справ

Рада призначила Улютіна міністром соцполітики, сім’ї та єдності

Рада призначила Качку віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

ОСТАННЄ

Суд відсторонив від посади на два місяці і запровадив нічний домашній арешт керівнику Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Мерц про постачання Україні додаткових систем Patriot: Це питання не годин, а днів і тижнів

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства шукатиме максимальної синергії в об’єднаному міністерстві

Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 36-річний мешканець Херсона - ОВА

Позиція ГАР МОУ щодо призначення Шмигаля: Підтримаємо, якщо новий міністр готовий до ефективної перебудови інституції

Держетнополітики затверджено перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП)

Велика Британія знизить допустимий вік для голосування на виборах до 16 років

Свириденко на першому засіданні уряду закликала міністрів підготувати плани і обговорити їх з комітетами Ради

Аграрні асоціації закликали Раду ЄС пришвидшити затвердження оновлених угод торгівлі між Україною та ЄС

Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА