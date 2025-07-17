Правоохоронці затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку за хабарництво

Київська міська прокуратура у співпраці зі слідчими УСБУ в м. Києві та Київській області затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку при одержанні неправомірної вигоди у розмірі $25 тис.

Як повідомила прокуратура у телеграм-каналі у четвер, у 2023 році один з підприємців орендував комунальне майно для облаштування закладу громадського харчування на цьому ринку. Пізніше виявилось, що центральний вхід до закладу харчування знаходиться в арці будівлі ринку, і відноситься до майна, орендованого іншим субʼєктом — Управлінням туризму та промоцій КМДА. Управління використовує арку для розміщення агітацій та реклами. Ці конструкції унеможливлювали прохід до майбутнього закладу харчування.

Для "вирішення" питання доступу до закладу харчування, посадовиця Управління туризму запропонувала підприємцю провести зустріч і "купити" собі право безперешкодного доступу до його приміщення, зазначає столична прокуратура

Задля реалізації протиправної схеми вона залучила також директора ринку, який мав виконати посередницькі функції та з використанням службового становища посприяти в передачі майна.

Під час отримання коштів обох було затримано. Готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 368 КК України, повідомляє Київська міська прокуратура.

За повідомленням ЗМІ, йдеться про чиновницю КМДА Марину Радову та директора столичної "Бессарабки" Миколу Ковальчука.