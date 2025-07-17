Інтерфакс-Україна
Події
12:43 17.07.2025

Івановська обговорила із Секретаріатом мовного омбудсмена важливість збереження наступності у захисті української мови

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Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська обговорила із Секретаріатом мовного омбудсмена важливість збереження наступності у захисті української мови.

"Сьогодні в Секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови відбулася зустріч команди Секретаріату з новопризначеною Уповноваженою Оленою Івановською… Під час зустрічі обговорили завдання, які стоять перед інституцією в умовах воєнного часу, про виклики, які потребують рішучої і дієвої мовної політики, а також про важливість збереження наступності у захисті української мови як державної та захисті права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених Законом про державну мову", - йдеться у повідомленні Секретаріату мовного омбудсмена.

Зазначається, що керівник Секретаріату Юрій Зубко привітав Івановську з призначенням на посаду.

Як повідомлялося, раніше Івановська заявила, що свою каденцію на посаді мовного омбудсмена не починає з нуля, так як попередник заклав міцні засади інституції уповноваженого.

15 липня Кабінет міністрів призначив Олену Івановську на посаду уповноваженого із захисту державної мови. На посаду мовного омбудсмена була номінована уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінецем. Серед інших кандидатів був актор Олександр Завальський і заступник державного секретаря Кабміну Павло Полянський.

2 липня Кабінет міністрів звільнив Тараса Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови з 8 липня у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду.

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.

Теги: #захист #мова #секретаріат #івановська

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