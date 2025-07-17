МЗС Польщі - представнику посольства РФ: Атака на польський завод "Барлінек" у Вінниці є порушенням міжнародного права

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Міністерство закордонних справ Польщі повідомило представнику посольства РФ, що атака на польський завод "Барлінек" у Вінниці є порушенням міжнародного права.

"Міністерство закордонних справ Польщі повідомило вчора представнику посольства Російської Федерації, що атака на польський завод "Барлінек" у Вінниці, який займається виключно цивільним виробництвом, є порушенням міжнародного права", - йдеться на сторінці речника МЗС Польщі у соцмережі Х.

16 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що внаслідок російської дронової атаки пошкоджено завод польської групи Barlinek у Вінниці, відомо про постраждалих.