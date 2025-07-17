11:36 17.07.2025
МЗС Польщі - представнику посольства РФ: Атака на польський завод "Барлінек" у Вінниці є порушенням міжнародного права
Фото: Unsplash
Міністерство закордонних справ Польщі повідомило представнику посольства РФ, що атака на польський завод "Барлінек" у Вінниці є порушенням міжнародного права.
"Міністерство закордонних справ Польщі повідомило вчора представнику посольства Російської Федерації, що атака на польський завод "Барлінек" у Вінниці, який займається виключно цивільним виробництвом, є порушенням міжнародного права", - йдеться на сторінці речника МЗС Польщі у соцмережі Х.
16 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що внаслідок російської дронової атаки пошкоджено завод польської групи Barlinek у Вінниці, відомо про постраждалих.