Стефанішина: Наступні кілька місяців присвячу трохи більше часу рідним

Ольга Стефанішина заявила, що наступні кілька місяців після відставки з посади віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України присвятить рідним.

"Завершується мій п’ятирічний шлях як віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерки юстиції… Залишаю посаду з відчуттям вдячності – за можливість служити країні у такий складний час, торуючи шлях до нашої спільної мрії – членства в ЄС та НАТО. Ключові політичні рішення вже є. Процес незворотній. Але від нас залежить, як довго будемо йти", - написала Стефанішина в мережі Facebook після того, як Верховна Рада прийняла відставку прем'єра Дениса Шмигаля, що має наслідком відставку всього складу уряду.

Вона додала, що наступні кілька місяців вона має намір присвятити трохи більше часу рідним.

"Вдячна їм, особливо моїм дітям, яким у ці роки часто мене не вистачало, але які завжди розуміли та підтримували мене", - написала Стефанішина.

Як повідомлялося, очікується, що у новому складі уряду посаду віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України посяде заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

Що стосується Стефанішиної, то за словами народного депутата Ярослава Железняка (фракція "Голос"), вона може бути призначена представником України при Європейському Союзі. Тим часом, медіа також зазначають, що вона є одним із кандидатів у посли України в США.