Інтерфакс-Україна
Події
15:19 16.07.2025

Рада прийняла відставку прем'єра Шмигаля

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Рада прийняла відставку прем'єра Шмигаля

Верховна Рада прийняла відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За відповідну постанову № 13485 проголосував 261 народний депутат на пленарному засіданні парламенту у середу.

Онлайн-трансляцію пленарного засідання Верховної Ради веде у мережі ТікТок народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Згідно з законом про Кабінет міністрів, прийняття Верховною Радою рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу уряду.

Кабмін, який перебуває у відставці, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.

Як повідомлялося, 15 липня Шмигаль написав заяву про відставку з посади премʼєр-міністра України. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони, а до цього запропонував першій віцепрем’єрці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд.

Верховна Рада України 4 березня 2020 року схвалила відставку Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра і того ж дня новим прем'єром назначили Дениса Шмигаля. На той час в уряді Гончарука Шмигаль лише місяць був віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій, а до того очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

На момент звільнення Шмигаль перебував на посаді прем'єра понад п'ять років і чотири місяці, що найдовше серед усіх голів уряду незалежної України.

Неодноразово за час каденції поточного складу Кабміну лунали чутки про заміну Шмигаля і відставку уряду. До липня 2025 року кожного разу це або не приводило до жодних реальних рішень, або закінчувалося кадровою ротацією декількох міністрів.

Уперше про відставку заговорили майже одразу після призначення нового уряду, коли Верховна Рада у червні 2020 року не підтримала програму діяльності Кабміну, але тодішній голова парламенту заявив, що відхилення програми не є підставою для відставки.

Повторна хвиля обговорень почалася наприкінці 2020 початку і перманентно тривала майже весь 2021 рік. Влітку 2022 року політичні оглядачі знову почали говорити про можливу зміну уряду, робота якого, на думку президента, начебто не відповідає викликам часу. Ще одна хвиля зі звільненням Шмигаля почалася восени 2023 року і тривала до лютого 2024 року. Тоді обговорювалося, що разом з Головнокомандувачем Збройних сил України президент ініціює і звільнення прем'єра.

Один з останніх разів в медіа активно обговорювали відставку Шмигаля з літа 2024 року. Тоді допускалося, що відставка може відбутися восени, але все знову обмежилося кадровими ротаціями міністрів.

Теги: #шмигаль #верховна_рада #відставка

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