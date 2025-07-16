Нардеп Железняк називає уряд, якого мають затвердити у четвер – "урядом других номерів"

Народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") назвав новий уряд – "урядом других номерів".

"Премʼєр Денис Шмигаль -> звільняється і стає новим міністром оборони.

Новий премʼєр Юлія Свириденко.

Михало Федоров буде першим віце- і віце по цифровізаціі.

Віце з відбудови Олексій Кулеба.

Олексій Соболєв стане міністром ресурсів: там Мінекономіки + Мінагро + МінЕкологіі.

Ольга Стефанішина втрачає позицію віце по євроінтеграції і йде послом у Брюссель (ЄС).

Новий віце по євроінтеграції Тарас Качка.

МінЮст Герман Галущенко.

Матвій Бідний збереже посаду міністра спорту.

Світлана Гринчук заміняє Германа на Міненерго.

Денис Улютін втрачає посаду МінСоц.

Наталія Калмикова зберігає посаду міністерства ветеранів.

Ігор Клименко, може йде на віце по безпеці, але точно збереже він за собою портфель голови МВС.

Оксен Лісовий зберігає позицію.

Віктор Ляшко зберігає посаду.

Сергій Марченко збереже посаду.

Андрій Сибіга зберігає МЗС.

Микола Точицький точно втрачає посаду. Поки нікого не знайшли", - написав Железняк увечері в середу в телеграм-каналі.

Як очікується, Верховна Рада має затвердити новий склад уряду у четвер.