Келлог вважає українські дрони "неймовірними інноваціями"

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог назвав українські дрони "неймовірними інноваціями".

"Екскурсія деякими оборонними базами України... Я на власні очі бачив, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Неймовірні інновації, особливо у сфері дронів", - написав він у соцмережі Х в ніч на четвер.

За його словами, у цю нову епоху/тип війни вони лідирують.

"Їхня швидкість інновацій та здатність до переробки вражають. Наша оборонно-промислова база повинна звернути на це увагу та адаптуватися", - підкреслив Келлог.

Як повідомлялося, США хочуть купувати українські дрони, Україна зацікавлена у купівлі засобів для формування повітряного щита, заявив президент України Володимир Зеленський.

Джерело: https://x.com/generalkellogg/status/1945624431336046898