Інтерфакс-Україна
Події
01:27 17.07.2025

РФ вдарила по Куп’янську дронами, постраждали троє людей, серед них медики

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Російські війська протягом середи двічі атакували Купʼянськ FPV-дронами, внаслідок чого постраждали троє людей, серед них двоє працівників екстреної медичної допомоги, повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у м. Купʼянськ 16 липня близько 8:00 ворожий FPV-дрон поцілив в автомобіль екстреної медичної допомоги. Транспортний засіб пошкоджено. Постраждали двоє медиків, зокрема, чоловіки віком 53 та 59 років. Вони відмовилися від госпіталізації.

Близько 13:25 ще один FPV-дрон атакував місто, внаслідок чого пошкоджено будинок та 53-річний чоловік отримав вибухове поранення.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/24042

Теги: #постраждалі #обстріл #харківська

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