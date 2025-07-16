Шмигаль зустрівся з Келлогом

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Денис Шмигаль після прийняття Верховною Радою його відставки з посади прем'єр-міністра повідомив про зустріч зі спецпредставником президента США, генералом Кітом Келлогом у Києві.

"Важлива зустріч зі спецпредставником президента США, генералом Кітом Келлогом. Тема нашої розмови — зброя, санкції та наближення миру. Подякував президенту Дональду Трампу за рішення продати країнам НАТО критично важливе озброєння для України, зокрема системи Patriot і ракети. Це допоможе врятувати багато життів", - написав Шмигаль у телеграм-каналі ввечері у середу.

Як зазначив Шмигаль, він наголосив, що "ми налаштовані на подальше поглиблення оборонного співробітництва між Україною та США, особливо у сфері посилення протиповітряної оборони, зацікавлені в розвитку спільних виробництв зі США та подальшій співпраці в закупівлі оборонного озброєння разом із Європою".

"Окремо зупинились на важливості посилення санкцій проти росії. Маємо завдати по-справжньому болючого удару по російській економіці. Розраховуємо на лідерську роль Сполучених Штатів в подальшому наближенні сталого й справедливого миру", - підсумував Шмигаль.