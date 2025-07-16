Рада у першому читанні підтримала збільшення у держбюджеті фінансування на закупівлю ліків на 3,1 млрд грн

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає зміни до державного бюджету-2025 і збільшення фінансування централізованих закупівель ліків на 3,1 млрд грн.

Як повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький у Телеграм-каналі, додаткові кошти потрібні для закупівлі ліків для людей з орфанними захворюваннями, вірусними гепатитами, ВІЛ-інфекцією, туберкульозом, онкологією та іншими критичними станами.

Раніше повідомлялося, що 1 липня уряд підтримав пропозицію збільшити фінансування закупівлі лікарських засобів за рахунок держбюджету на 3,1 млрд грн, що складає 36% додаткової потреби, в той час, як наприкінці травня депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №13308, який передбачає можливість виділення додаткових коштів на централізовані медичні закупівлі на 8,624 млрд грн за рахунок коштів резервного фонду.

Загалом держбюджет-2025 передбачає виділення на закупівлю ліків 11,8 млрд грн, при цьому, за оцінками Міністерства охорони здоров'я потреба складає 19,8 млрд грн. Таким чином, передбачене фінансування покриває лише 59,4% потреби.

За умови збільшення фінансування на 3,1 млрд грн потреба буде покрита на 75%.