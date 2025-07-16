Держетнополітики ініціюватиме можливость довготривалого перебування священнослужителів за кордоном для душпастирської діяльності

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті має намір ініціювати можливості довготривалого перебування священнослужителів за межами України для здійснення душпастирської діяльності серед українських біженців.

"Голова Держетнополітики Віктор Єленський поінформував членів ВРЦіРО про підготовку підзаконного акту щодо можливості довготривалого перебування священнослужителів за межами України для здійснення душпастирської діяльності серед українських біженців", - йдеться в повідомленні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Зазначається, що Єленський подякував церквам і релігійним організаціям за духовне і гуманітарне служіння під час війни та поінформував членів Ради про стан реалізації урядової постанови про бронювання священнослужителів, розповів про дії Держетнополітики в контексті реалізації закону "Про захист конституційного ладу в сфері діяльності релігійних організацій".