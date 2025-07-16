Інтерфакс-Україна
Події
16:34 16.07.2025

Від початку доби відбулося 63 бойових зіткнення, понад третина з них - на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

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Від початку доби відбулося 63 бойових зіткнення, понад третина з них - на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони України продовжують стримувати наступ противника, станом на 16:00 середи, 16 липня, відбулося 63 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Активніше всього ворог атакував на покровському та лиманському напрямках.

Так, на покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, п’ять боїв тривають досі.

На лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українських підрозділів, два боєзіткнення тривають.

На північно-слобожанському і курському напрямках з початку доби відбулося чотири атаки ворожих військ, на південно-слобожанському напрямку – дві атаки. На куп’янському напрямку російські окупанти намагалися прорвати українську оборону в районі населеного пункту Синьківка.

На сіверському напрямку окупанти атакували тричі, на краматорському двічі, та торецькому напрямку здійснили чотири атаки – один бій триває досі.

На новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону українських захисників сім разів.

На решті напрямків – без особливих змін.

Теги: #генштаб_зсу #війна #бойові_зіткнення

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