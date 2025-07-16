Інтерфакс-Україна
Події
15:55 16.07.2025

Окупанта заочно засуджено до 12 років ув’язнення за утримання у заручниках понад 360 цивільних у Ягідному - СБУ

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Окупанта заочно засуджено до 12 років ув’язнення за утримання у заручниках понад 360 цивільних у Ягідному - СБУ

Суд заочно присудив 12 років ув’язнення окупанту, який під час окупації Чернігівщини тримав у заручниках 369 цивільних людей, повідомила Служба безпеки України.

"Йдеться про 37-річного капітана Семена Соловова (позивний "Клен") – командира зведеного загону 228-го мотострілецького полку збройних сил рф (в/ч 22316). За матеріалами справи, у березні 2022 року його підрозділ брав участь у захопленні селища Ягідне. Перебуваючи в населеному пункті, Соловов віддав наказ підлеглим зігнати цивільних мешканців населеного пункту до підвалу селищної школи, де окупанти облаштували штаб", - повідомляється в телеграм-каналі в середу.

Таким чином майже місяць окупанти тримали в заручниках 369 місцевих жителів, серед яких було 69 неповнолітніх.

Як встановило розслідування, людей зачинили у підвальному приміщенні площею 197 м² без світла, вентиляції, достатньої кількості води та їжі. У такий спосіб окупанти використовували потерпілих як "живий щит" командного пункту РФ.

Через неможливість вчасно отримати меддопомогу у застінках померло 10 осіб похилого віку. При цьому рашисти забороняли виносити померлих з підвалу, які тривалий час залишались у приміщенні разом із живими людьми.

Також Соловов неодноразово погрожував потерпілим підірвати їх усіх.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Соловова винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Теги: #суд #окупанти #сбу #вирок

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