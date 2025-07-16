Інтерфакс-Україна
Події
15:45 16.07.2025

У військову частину на Львівщині закупили пошкоджених генераторів на понад 31 млн грн - ДБР

2 хв читати

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру командиру та начальнику електротехнічної служби однієї з військових частин Львівської області, а також цивільній особі, яка сприяла закупівлі пошкоджених генераторів для військових.

В телеграм-каналі в середу ДБР повідомляє, що фігуранти організували закупівлю генераторів за завідомо завищеною ціною через фіктивні компанії.

"Цивільна пособниця створила два фіктивних підприємства та працевлаштувала в цих фірмах громадян рф на посади директора та бухгалтера. Фігурантка закуповувала дешеві генератори та перепродавала їх як фірмові", - зазначають у відомстві.

За інформацією Бюро, військова частина уклала з ними договори на постачання 152 генераторів на загальну суму понад 31 млн грн.

"Вартість обладнання була штучно завищена на понад 18 млн грн. Генератори були слабкої потужності, непридатні для експлуатації в польових умовах, а близько половини з них – пошкоджені", - йдеться в повідомленні.

Слідство також з’ясувало, що військова частина вже отримала потужні генератори від благодійників, тож потреби у закупівлі не було.

Під час обшуків у помешканнях номінальних керівників фіктивних підприємств виявлено: паспорти РФ, військову символіку РФ та СРСР, фінансову документацію, листування, чорнові записи щодо закупівлі генераторів, статутні документи з ознаками фіктивності.

Командиру та начальнику електротехнічної служби повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень в умовах воєнного стану). Цивільній пособниці додатково інкримінується пособництво у вчиненні злочину (ч. 5 ст. 27 КК України).

Усім трьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Військовослужбовців відсторонено від займаних посад.

Триває встановлення всього кола причетних до оборудки, каналів розподілу отриманих коштів, а також підготовка нових повідомлень про підозру.

Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Теги: #генератори #закупівля #львівська_область #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:18 16.07.2025
ДБР розслідує побиття військовозобов’язаного співробітниками РТЦК у Миколаєві

ДБР розслідує побиття військовозобов’язаного співробітниками РТЦК у Миколаєві

20:08 15.07.2025
ДБР: Суд підтвердив обґрунтованість підозри в інкримінованих Шабуніну кримінальних правопорушеннях

ДБР: Суд підтвердив обґрунтованість підозри в інкримінованих Шабуніну кримінальних правопорушеннях

13:14 15.07.2025
ДБР перевіряє можливе перевищення влади в ТЦК Чернігова

ДБР перевіряє можливе перевищення влади в ТЦК Чернігова

19:02 11.07.2025
Міноборони: Закупівля FPV-дронів вперше проводиться за ТТХ, загальна вартість двох тендерів – понад 3,3 млрд грн

Міноборони: Закупівля FPV-дронів вперше проводиться за ТТХ, загальна вартість двох тендерів – понад 3,3 млрд грн

18:40 11.07.2025
ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Шабуніну в ухиленні від військової служби та шахрайстві

ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Шабуніну в ухиленні від військової служби та шахрайстві

15:15 11.07.2025
Кубраков стверджує, що не має відношення до закупівлі добрив в Білорусі нардепом Шевченком та відкритий для правоохоронців

Кубраков стверджує, що не має відношення до закупівлі добрив в Білорусі нардепом Шевченком та відкритий для правоохоронців

13:59 11.07.2025
ДБР у Житомирі ліквідувало схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних

ДБР у Житомирі ліквідувало схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних

13:32 11.07.2025
Нардепу Шевченку повідомлено про нову підозру - в шахрайстві на десятки мільйонів

Нардепу Шевченку повідомлено про нову підозру - в шахрайстві на десятки мільйонів

11:20 11.07.2025
ДБР завершило розслідування щодо спільника бізнесмена Гринкевича, який постачав неякісний одяг військовим

ДБР завершило розслідування щодо спільника бізнесмена Гринкевича, який постачав неякісний одяг військовим

10:41 11.07.2025
Заступника командира однією з в/ч Чернігівщини підозрюють у завданні державі 25 млн грн збитків на закупівлі деревини

Заступника командира однією з в/ч Чернігівщини підозрюють у завданні державі 25 млн грн збитків на закупівлі деревини

ВАЖЛИВЕ

Рада прийняла відставку прем'єра Шмигаля

Рада розглядає відставку прем'єра Шмигаля

Нацполіція викрила масштабну схему виробництва і збуту українських ліків на території РФ за участі олігарха Жеваго

Зеленський: Демонстрація сили може змусити Путіна сісти за стіл мирних переговорів

Зеленський: Української зброї має стати більше

ОСТАННЄ

Кабмін приєднав Центр позашкільної освіти і Центр національно-патріотичного виховання до Малої академії наук

Верховний суд остаточно заборонив будівництво багатоповерхівки біля Музею видатних діячів української культури в Києві

Рішення ЄСПЛ можна вже використовувати в справах щодо агресії РФ, геноциду українців, злочину проти людяності – уповноважена

Український оскарівський комітет розпочав прийом фільмів для відбору представника від країни на 98-му премію "Оскар"

Норми прийнятого законопроекту №12320 дають можливість тиснути на журналістів - Радіна

Окупанта заочно засуджено до 12 років ув’язнення за утримання у заручниках понад 360 цивільних у Ягідному - СБУ

Генпрокурор: на Буковині викрито системну розтрату бюджетних коштів, 10 посадовців отримали підозри

Шмигаль під час розгляду своєї відставки в Раді: передаємо країну зі збереженою фінансовою стабільністю

Пленарні переговори глав МЗС Люблінського трикутника проходять у Польщі

Заплітання долі, випікання обрядових пряників і традиції храмового свята додано до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА