У військову частину на Львівщині закупили пошкоджених генераторів на понад 31 млн грн - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру командиру та начальнику електротехнічної служби однієї з військових частин Львівської області, а також цивільній особі, яка сприяла закупівлі пошкоджених генераторів для військових.

В телеграм-каналі в середу ДБР повідомляє, що фігуранти організували закупівлю генераторів за завідомо завищеною ціною через фіктивні компанії.

"Цивільна пособниця створила два фіктивних підприємства та працевлаштувала в цих фірмах громадян рф на посади директора та бухгалтера. Фігурантка закуповувала дешеві генератори та перепродавала їх як фірмові", - зазначають у відомстві.

За інформацією Бюро, військова частина уклала з ними договори на постачання 152 генераторів на загальну суму понад 31 млн грн.

"Вартість обладнання була штучно завищена на понад 18 млн грн. Генератори були слабкої потужності, непридатні для експлуатації в польових умовах, а близько половини з них – пошкоджені", - йдеться в повідомленні.

Слідство також з’ясувало, що військова частина вже отримала потужні генератори від благодійників, тож потреби у закупівлі не було.

Під час обшуків у помешканнях номінальних керівників фіктивних підприємств виявлено: паспорти РФ, військову символіку РФ та СРСР, фінансову документацію, листування, чорнові записи щодо закупівлі генераторів, статутні документи з ознаками фіктивності.

Командиру та начальнику електротехнічної служби повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень в умовах воєнного стану). Цивільній пособниці додатково інкримінується пособництво у вчиненні злочину (ч. 5 ст. 27 КК України).

Усім трьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Військовослужбовців відсторонено від займаних посад.

Триває встановлення всього кола причетних до оборудки, каналів розподілу отриманих коштів, а також підготовка нових повідомлень про підозру.

Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.