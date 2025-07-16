Рада розглядає відставку прем'єра Шмигаля

Верховна Рада розглядає відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Шмигаль з трибуни парламенту розповідає про свою діяльність і діяльність уряду.

За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, згідно з процедурою, виступ Шмигаля триватиме 20 хвилин.

Онлайн-трансляцію пленарного засідання Верховної Ради веде у мережі ТікТок народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Згідно з законом про Кабінет міністрів, прийняття Верховною Радою рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу уряду.

Кабмін, який перебуває у відставці, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.