Інтерфакс-Україна
Події
13:37 16.07.2025

Нацполіція викрила масштабну схему виробництва і збуту українських ліків на території РФ за участі олігарха Жеваго

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Нацполіція викрила масштабну схему виробництва і збуту українських ліків на території РФ за участі олігарха Жеваго
Фото: Нацполіція

Національна поліція України викрила масштабну фармацевтичну схему за участі українського олігарха, який організував виробництво та збут українських ліків на території РФ.

"Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України викрили багаторівневу злочинну схему, яку контролював 51-річний український бізнесмен — уродженець російської федерації (…) Зловмисники налагодили "схему" отримання фармакопейних зразків, які є еталонами для контролю якості українських лікарських засобів. Без їхньої наявності виробництво та продаж вітчизняних медпрепаратів в росії був би неможливим", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про Костянтина Жеваго.

За інформацією Нацполіції, до схеми були залучені керівник української фармацевтичної корпорації, фінансові менеджери, особи, відповідальні за експорт фармакопейних зразків, керівник російського представництва, посадовці підконтрольних медичних компаній двох країн та дистриб’ютори. Лідер, маючи повний контроль над структурою компаній, особисто визначав учасників злочинної групи, координував їхні дії та розподіляв між ними ролі.

"Іще до початку повномасштабного вторгнення, службові особи української фармкомпанії передали російським виробникам повний пакет документації, необхідної для виготовлення українських лікарських засобів. Після отримання дозволів дві фармацевтичні російські фабрики змогли розпочати виготовлення й продаж медпрепаратів для лікування серцево-судинних, неврологічних, урологічних та інших захворювань без українського втручання", - повідомляє Нацполіція.

Зазначається, що такий крок дозволяв власнику-олігарху одночасно уникнути негативних наслідків від ведення бізнесу на території РФ після подій 2014 року і продовжувати отримувати незаконні доходи. Однак, для подальшої співпраці, організатор висунув умову: російські фармвиробники зобовʼязувалися продовжувати наносити логотип української корпорації на упаковки виготовлених у РФ ліків. Досі у документації походження продукції зазначається країна-виробник — Україна.

Важливою умовою для реалізації масштабної фармацевтичної оборудки стало постачання еталонних зразків, необхідних для офіційної реєстрації й контролю якості лікарських засобів у російських регуляторних установах. Тож після запровадженої у 2022 році законодавчої заборони на експорт лікарських засобів, український бізнесмен створив підконтрольну компанію-нерезидента за кордоном. Саме через неї росіяни отримували необхідну документацію та зразки якості препаратів. Для цього бізнесмен залучив у спільники комерційного директора підприємства, що є офіційним дистриб’ютором Державної фармакопеї України, та його дружину, до обовʼязків яких входило отримання й передача еталонних зразків до іноземної фірми-"прокладки".

У відомстві наголошують, що організатор особисто контролював передачу прав і виробничих технологій українських компаній. Як наслідок, низка медичних препаратів торгових марок українських компаній стали офіційно зареєстрованими в РФ — відповідні ліцензійні договори можна знайти в державному реєстрі лікарських засобів Російської Федерації. Хоча ці дані вносили ще до повномасштабного вторгнення, зловмисники продовжували поновлювати права власності й у 2023–2024 роках. Це стало можливим після того, як українська сторона офіційно відмовилося від авторських прав на продукцію, яку виготовляли на території РФ. Саме на цій підставі підконтрольне українському бізнесмену російське підприємство, змогло зареєструвати патентне право на себе.

"Ліки з маркуванням українського концерну російські медики широко застосовують для лікування окупантів. У відкритих джерелах достатньо підтверджень укладання контрактів щодо постачання зазначених медпрепаратів з військовими госпіталями та установами рф, а також аналогічними структурами на тимчасово окупованих територіях так званих лнр та днр — міністерством внутрішніх справ, генпрокуратурою, підрозділами зс рф, пенітенціарною службою та іншими силовими структурами країни-агресора та незаконними збройними формуваннями", - зазначається в повідомленні.

З початку 2022 по перший квартал 2024 років продаж ліків, вироблених в Росії за українськими технологіями і стандартами, приніс бюджету країни-агресора понад 100 млн рублів у вигляді податкових надходжень. Загальна сума прибутку російського підприємства, що контролюється українським олігархом, за цей час, склала щонайменше 892 млн рублів, а це — понад 420 млн грн..

16 липня оперативники ДСР, слідчі поліції провели понад 40 обшуків в Києві, Харкові, Львові та Київській області. Зокрема в офісних та виробничих приміщеннях, а також зі місцями мешкання причетних осіб. Вилучили документацію, печатки, комп’ютерну техніку тощо.

Лідеру злочинної організації — українському олігарху — та вісьмом його спільникам поліцейські повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: - ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); - ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) - ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), - ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Наразі тривають подальші заходи для встановлення всіх причетних до скоєння злочину осіб, документування джерел прибутку від незаконної діяльності та арешт корпоративних прав і активів підсанкційного бізнесу на користь держави. Максимальне покарання – до 12 років позбавлення волі.

Теги: #ліки #росія #виробництво

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