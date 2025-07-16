Інтерфакс-Україна
Події
10:12 16.07.2025

Від російського нічного обстрілу постраждала цивільна інфраструктура в Харківській, Вінницькій і Дніпропетровській областях

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Від російського нічного обстрілу постраждала цивільна інфраструктура в Харківській, Вінницькій і Дніпропетровській областях
Фото: ДСНС

Від російського нічного обстрілу постраждала цивільна інфраструктура в Харківській, Вінницькій і Дніпропетровській областях, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цієї ночі росія атакувала Харківщину, Вінничину та Дніпровщину. Масованого удару зазнав Харків. Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Також балістичними ракетами ворог вдарив по Кривому Рогу.

"Зруйновано промислове підприємство. Є перебої з електро- та водопостачанням. Усі служби працюють, аби відновити постачання в кожну домівку якнайшвидше", - додав він.

Серед іншого, під нічними обстрілами також опинилися Вінниця та Вінницька область.

"У місті є пошкодження цивільної інфраструктури. В області — влучання в житлові будинки. Рятувальники надають допомогу пораненим", - розповів премʼєр.

Шмигаль вкотре підкреслив, що необхідно посилювати тиск на агресора та збільшувати підтримку України, аби захистити людей і гарантувати безпеку в усій Європі.

Теги: #інфраструктура #обстріли

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