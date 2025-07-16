Захисники України в ніч на 16 липня знищили 198 із 400 задіяних ворогом дронів

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Противник у ніч на 16 липня (із 20.00 15 липня) атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також 400-ми ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму (до 255 із них – "шахеди"), повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

"За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 198 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Крім того, 145 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 1 ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.

Як повідомлялося, Повітряні сили в ніч на 15 липня знешкодили 178 з 267 запущених по Україні дронів, в ніч на 14 липня 108 з 136, в ніч на 13 липня – 40 з 60. До того окупанти майже щоночі випускали по Україні кілька сотень дронів. Зокрема, 26 травня окупанти випустили по Україні 335 дронів – більше, ніж колись випускали за добу, новий добовий рекорд атак був встановлений вже 17 червня – 440 дронів, 29 червня – 537, 4 травня – 539 дронів та 11 ракет, 12 червня – 597 дронів та 26 ракет.