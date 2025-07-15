Інтерфакс-Україна
Події
23:15 15.07.2025

Келлог обговорив з міністром оборони Великої Британії співпрацю у досягненні миру в Україні

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Спецпредставник президента США Кіт Келлог зустрівся під час свого візиту до Києва з начальником Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіном. Про перебіг зустрічі Келлог повідомив на платформі X у вівторок.

"Розвиваючи прогрес, досягнутий в Римі щодо Коаліції охочих, сьогодні в Києві я зустрівся з Міністром оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном. Америка і наші європейські союзники продовжують працювати над досягненням тривалого миру в російсько-українській війні", - написав Келлог на X.

Дещо раніше, спецпредставник президента США відзначив у дописі на платформі X свої переговори з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

"Сьогодні я зустрівся з Міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, щоб обговорити, як Сполучені Штати та Україна можуть працювати разом, щоб покласти край війні на умовах, які сприятимуть тривалому миру. Сполучені Штати підтримують мир через силу - і ми допомагаємо Україні досягти моделі "Америка понад усе" для своєї країни. Такої, що ставить суверенітет вище за глобалізм, довгострокову безпеку та економічне процвітання", - підкреслив Келлог.

Також спецпредставник Трампа відзначив серед подій початку його візиту в Україну церемонію нагородження героїв з нагоди Дня державності.

"Мав честь бути з Андрієм Єрмаком на цій чудовій церемонії вшанування мужності та служби військових і цивільних під головуванням Володимира Зеленського", - написав Келлог на X.

Джерело: https://x.com/generalkellogg/status/1945176390971633882

https://x.com/generalkellogg/status/1945171985790566455

https://x.com/generalkellogg/status/1945177669215146415

Теги: #келлог #візит #сша

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