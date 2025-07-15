Інтерфакс-Україна
Події
22:24 15.07.2025

Двоє цивільних зазнали поранень внаслідок атак російських дронів по Херсону – ОВА

1 хв читати

Двоє цивільних поранені внаслідок атак ворожих дронів по Херсону, повідомляє телеграм-канал Херсонської ОВА у вівторок.

"Близько 19:30 війська рф атакували з безпілотника жителя Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА в Дніпровському районі постраждав 39-річний чоловік. В нього — мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, поранення тулуба, а також грудної та черевної порожнини. Потерпілий — у важкому стані. Медики роблять все можливе для його порятунку", - повідомляв телеграм-канал ОВА.

Пізніше там додали інформацію, що до лікарні звернувся 70-річний чоловік. В нього діагностували мінно-вибухову травму, а також уламкове поранення руки і передпліччя. Постраждалому надали необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/39274

https://t.me/khersonskaODA/39275

Теги: #постраждалі #херсон #атаки #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:17 15.07.2025
Харків під атакою ворожих БпЛА - мер

Харків під атакою ворожих БпЛА - мер

22:37 15.07.2025
Сили оборони відбили з початку доби 148 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 148 ворожих атак - Генштаб

22:13 15.07.2025
Один цивільний загинув внаслідок ворожих артилерійських обстрілів Сумської області – ОВА

Один цивільний загинув внаслідок ворожих артилерійських обстрілів Сумської області – ОВА

11:49 15.07.2025
Росіяни вдарили по Херсону, двоє людей постраждали – ОВА

Росіяни вдарили по Херсону, двоє людей постраждали – ОВА

09:02 15.07.2025
Ворог вдарив ракетами по Шостці на Сумщині, постраждала підліток

Ворог вдарив ракетами по Шостці на Сумщині, постраждала підліток

07:26 15.07.2025
Окупанти атакували БпЛА Кіровоградщину, падіння збитих уламків спричинили пожежу - ОВА

Окупанти атакували БпЛА Кіровоградщину, падіння збитих уламків спричинили пожежу - ОВА

21:49 14.07.2025
Росіяни продовжують атакувати БпЛА мешканців Херсону, є жертва та постраждалий

Росіяни продовжують атакувати БпЛА мешканців Херсону, є жертва та постраждалий

19:33 14.07.2025
По Сумах протягом дня було 5 дронових ударів, постраждали 14 жителів

По Сумах протягом дня було 5 дронових ударів, постраждали 14 жителів

17:58 14.07.2025
Росіяни завдали повторного удару по Сумах, атакували медзаклад – ДСНС

Росіяни завдали повторного удару по Сумах, атакували медзаклад – ДСНС

16:08 14.07.2025
Кількість постраждалих у Златополі Харківської області зросла до 10 людей - прокуратура

Кількість постраждалих у Златополі Харківської області зросла до 10 людей - прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Кабмін призначив мовним омбудсменом Олену Івановську

Суд обрав голові ЦПК Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Швейцарія прагне інтегрувати якомога більше українців на свій ринок праці - президентка Національної ради Федеральних зборів

Швейцарія готова стати майданчиком для діалогу між Україною та РФ щодо миру - президентка Національної ради Федеральних зборів

Обговорення можливості передачі Україні заморожених російських активів триває - президентка Національної ради Федеральних зборів Швейцарії

ОСТАННЄ

Пожежа на цивiльному підприємстві через масовану атаку ворожих БпЛА у Харкові - мер

Електропостачання усім жителям Харківщини, які залишилися без світла через негоду 12 липня повністю відновлено - ОВА

Келлог обговорив з міністром оборони Великої Британії співпрацю у досягненні миру в Україні

Робоча група опрацює розвʼязання питань щодо лікування поранених військовослужбовців у цивільних лікарнях - нардеп

Кабмін призначив мовним омбудсменом Олену Івановську

Комітет нацбезпеки рекомендував Кабміну підготувати зміни до законів для протидії використання вітчизняних засобів звʼязку Росією

Двоє загиблих та двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області

Трамп не виключив, що його дедлайн для припинення війни РФ проти України зрештою може становити менше ніж 50 днів

Зеленський доручив уряду заснувати академічні стипендії пам'яті захисників та захисниць України

У Вінниці викрито й затримано хлопця, який за завданням ворога заклав вибухівку біля багатоповерхівки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА