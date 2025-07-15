Двоє цивільних зазнали поранень внаслідок атак російських дронів по Херсону – ОВА

Двоє цивільних поранені внаслідок атак ворожих дронів по Херсону, повідомляє телеграм-канал Херсонської ОВА у вівторок.

"Близько 19:30 війська рф атакували з безпілотника жителя Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА в Дніпровському районі постраждав 39-річний чоловік. В нього — мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, поранення тулуба, а також грудної та черевної порожнини. Потерпілий — у важкому стані. Медики роблять все можливе для його порятунку", - повідомляв телеграм-канал ОВА.

Пізніше там додали інформацію, що до лікарні звернувся 70-річний чоловік. В нього діагностували мінно-вибухову травму, а також уламкове поранення руки і передпліччя. Постраждалому надали необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/39274

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