ЄС буде готовий на випадок, якщо знадобляться контрзаходи проти мит США, - Мерц

Країни ЄС підготовлені на випадок підвищення митних тарифів США і до запровадження жорстких заходів у відповідь, але все-таки сподіваються дійти торговельної угоди до встановленого президентом США Дональдом Трампом крайнього терміну - 1 серпня, заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

"Американська адміністрація не повинна недооцінювати нашу готовність до надмірно високих мит і нашу можливість застосувати жорсткі заходи у відповідь", - сказав канцлер на пресконференції, яку транслював німецький телеканал "Фенікс".

Мерц нагадав, що перебуває в тісному контакті і з американським президентом, і з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Він повторив, що мета уряду Німеччини залишається незмінною: допомогти якнайшвидше знайти рішення, яке полегшить торгівлю зі Сполученими Штатами та передбачить нижчі тарифи на експорт з ЄС, як це було раніше.

У вихідні канцлер виступив перед європейськими політиками й наполіг на тому, щоб не запроваджувати відповідні мита проти США просто зараз.