Інтерфакс-Україна
Події
17:32 15.07.2025

ЄС буде готовий на випадок, якщо знадобляться контрзаходи проти мит США, - Мерц

1 хв читати
ЄС буде готовий на випадок, якщо знадобляться контрзаходи проти мит США, - Мерц

Країни ЄС підготовлені на випадок підвищення митних тарифів США і до запровадження жорстких заходів у відповідь, але все-таки сподіваються дійти торговельної угоди до встановленого президентом США Дональдом Трампом крайнього терміну - 1 серпня, заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

"Американська адміністрація не повинна недооцінювати нашу готовність до надмірно високих мит і нашу можливість застосувати жорсткі заходи у відповідь", - сказав канцлер на пресконференції, яку транслював німецький телеканал "Фенікс".

Мерц нагадав, що перебуває в тісному контакті і з американським президентом, і з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Він повторив, що мета уряду Німеччини залишається незмінною: допомогти якнайшвидше знайти рішення, яке полегшить торгівлю зі Сполученими Штатами та передбачить нижчі тарифи на експорт з ЄС, як це було раніше.

У вихідні канцлер виступив перед європейськими політиками й наполіг на тому, щоб не запроваджувати відповідні мита проти США просто зараз.

Теги: #мерц #єс #сша #тарифи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:57 15.07.2025
Зброя, яку НАТО купить у США для України, готова до відправлення - ЗМІ

Зброя, яку НАТО купить у США для України, готова до відправлення - ЗМІ

18:12 15.07.2025
AMD відновить постачання чіпів MI308 до Китаю

AMD відновить постачання чіпів MI308 до Китаю

18:04 15.07.2025
Рада ЄС наклала санкції на п'ятьох російських суддів

Рада ЄС наклала санкції на п'ятьох російських суддів

17:47 15.07.2025
ЄС запровадив чергові санкції щодо Ірану у зв'язку з порушеннями прав людини

ЄС запровадив чергові санкції щодо Ірану у зв'язку з порушеннями прав людини

13:58 15.07.2025
Сенат США гальмує розгляд пакета санкцій проти Росії – ЗМІ

Сенат США гальмує розгляд пакета санкцій проти Росії – ЗМІ

13:16 15.07.2025
Все більше американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні – аналітики

Все більше американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні – аналітики

11:33 15.07.2025
Каллас сподівається на прийняття нового пакету санкцій проти Росії "сьогодні-завтра"

Каллас сподівається на прийняття нового пакету санкцій проти Росії "сьогодні-завтра"

09:23 15.07.2025
ЄС має намір запровадити мита у відповідь на літаки, автомобілі та бурбон зі США - ЗМІ

ЄС має намір запровадити мита у відповідь на літаки, автомобілі та бурбон зі США - ЗМІ

23:48 14.07.2025
Німеччина зробить вирішальний внесок у питанні постачання систем "Patriot" Україні, запевнив Мерц

Німеччина зробить вирішальний внесок у питанні постачання систем "Patriot" Україні, запевнив Мерц

18:42 14.07.2025
Трамп заявляє, що введе 100% мита для Росії, якщо протягом 50 днів не буде укладено угоду про припинення вогню

Трамп заявляє, що введе 100% мита для Росії, якщо протягом 50 днів не буде укладено угоду про припинення вогню

ВАЖЛИВЕ

Швейцарія прагне інтегрувати якомога більше українців на свій ринок праці - президентка Національної ради Федеральних зборів

Швейцарія готова стати майданчиком для діалогу між Україною та РФ щодо миру - президентка Національної ради Федеральних зборів

Обговорення можливості передачі Україні заморожених російських активів триває - президентка Національної ради Федеральних зборів Швейцарії

Розгляд питання реекспорту зброї в Україну може зайняти 2-3 роки - президент Національної ради Федеральних зборів Швейцарії

Зеленський підписав закон про множинне громадянство, ратифікацію угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії, а також про вихід з Конвенції про протипіхотні міни

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив з прем’єром Латвії подальшу оборонну підтримку

Сибіга та Келлог обговорили шляхи розширення взаємовигідної українсько-американської оборонної співпраці

НСЗУ нагадує законтрактованим медзакладам про необхідність внести медобладнання до ЕСОЗ

Україна відновила понад 50% пошкодженої генерації, темпи закачування газу в ПСГ в 1,5 раза перевищують торішні – Міненерго

Наглядрада "Укренерго" визначилася з новим правлінням компанії, каденція якого стартує з 1 серпня – джерела

За передачу даних про розташування ЗСУ у передмісті Харкова місцевий мешканець проведе 15 років у вʼязниці

Швейцарія прагне інтегрувати якомога більше українців на свій ринок праці - президентка Національної ради Федеральних зборів

Офіс генпрокурора: Припинено роботу онлайн-ресурсів, пов’язаних з поширенням дитячого порно в українському інтернет-сегменті

Кличко закликав Раду не розглядати версію законопроєкту про збільшення оборонного бюджету, яка передбачає додаткові стягнення з Києва

Швейцарія готова стати майданчиком для діалогу між Україною та РФ щодо миру - президентка Національної ради Федеральних зборів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА