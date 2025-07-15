Келлог обговорив з Умєровим, Будановим та Сирським шляхи для досягнення миру

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Спецпредставник президента США Кіт Келлог зустрівся в Києві з міністром оборони України Рустемом Умєровим, начальником Головного управління розвідки Кирилом Будановим та головнокомандуючим ЗСУ Олександром Сирським.

У повідомленні в соцмережі Х Келлог зазначив, що зустріч відбулася в понеділок, 14 липня.

"Ми обговорили війну, що триває, та серйозні шляхи до справедливого миру. Вдячний за їхню відвертість, відданість та бачення майбутнього України", - написав Келлог за результатами зустрічі.