Інтерфакс-Україна
Події
13:34 15.07.2025

СБУ і Нацполіція затримали ще 6 ворожих агентів, які готували теракти проти військовослужбовців Сил оборони

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Служба безпеки України та Національна поліція запобігли серії терактів проти Сил оборони у різних регіонах України: затримано шістьох агентів ФСБ, які готували підриви українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

В Телеграм-каналі у вівторок СБУ повідомляє, що у Києві затримано двох членів організованої диверсійної групи, які на замовлення ФСБ намагалися встановити вибухівку біля однієї з військових частин регіону. "Фігурантами виявилися двоє наркозалежних місцевих мешканців, а їхні дії координував арештант із слідчого ізолятора, який рік тому підпалив авто ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, до підривної діяльності він залучив свого співкамерника. Перебуваючи за ґратами, обидва рецидивісти продовжили виконувати замовлення ворога і для цього залучили двох спільників на волі.

У Вінниці, згідно з повідомленням, "на гарячому" затримано агента РФ - 19-річного мешканця Житомирщини, коли він закладав вибухівку біля багатоквартирного будинку, де мешкали сім’ї військовослужбовців.

У Дніпрі СБУ та Нацполіція затримали подружжя агентів РФ, яке намагалося підірвати місцевого воїна ЗСУ. Для вчинення злочину фігуранти заманили військового "на побачення" нібито із сестрою українського захисника, що воює на передовій.

"Перед "зустріччю" дівчина начебто попросила забрати речі "брата" у знайомого. Насправді це був фігурант, який передав військовослужбовцю сумку з вибухівкою. Одразу після передачі "посилки" окупанти спробували дистанційно підірвати СВП, але правоохоронці завчасно знешкодили вибухівку і затримали агентурну пару", - наголошують в українській спецслужбі.

Крім того, у Рівному затримано зловмисника, який на замовлення РФ мав підірвати авто одного із військовослужбовців Сил оборони, - для цього він заклав СВП у салон службового автомобіля і встановив поруч приховану камеру. За допомогою відеопристрою окупанти сподівалися відстежити прибуття військового на місце запланованого теракту, щоб ліквідувати його.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами, вчинене організованою групою).

Всі фігуранти були завербовані російськими спецслужбами через Телеграм-канали з пошуку "легких" заробітків.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Рівненській та Запорізькій областях за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, Вінницької, Дніпропетровської та Рівненської обласних прокуратур.

 

Теги: #нацполіція #сбу #агенти_рф

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