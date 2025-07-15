Інтерфакс-Україна
Події
13:14 15.07.2025

ДБР перевіряє можливе перевищення влади в ТЦК Чернігова

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ДБР перевіряє можливе перевищення влади в ТЦК Чернігова

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевіряє інформацію щодо можливого перевищення повноважень правоохоронцями та працівниками ТЦК у Чернігові, інформує ДБР.

"Працівники ДБР перевіряють інформацію, що поширюється у соцмережах щодо можливого інциденту за участі правоохоронців і працівників ТЦК у Чернігові", - повідомляє Бюро в телеграм-каналі у вівторок.

У відомстві уточнюють, що йдеться про відео, на якому нібито на вулиці Левка Лук’яненка в Чернігові правоохоронці затримують двох осіб. На кадрах видно, як люди у формі застосовують силу до чоловіків зі зв’язаними руками, які не чинять жодного опору. Один із присутніх піднімає затриманого за ноги та кидає його на землю.

"ДБР вивчає обставини події та надасть правову оцінку діям осіб, зафіксованих на відео. Перевірка триває", - зазначається в повідомленні.

У разі наявності ознак кримінального злочину інформація про подію буде внесена до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження.

 

Теги: #тцк #чернігів #дбр

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