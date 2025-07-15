Інтерфакс-Україна
Події
11:25 15.07.2025

Профільний комітет рекомендує Раді затвердити укази президента про продовження строків воєнного стану та мобілізації - нардеп

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Профільний комітет рекомендує Раді затвердити укази президента про продовження строків воєнного стану та мобілізації - нардеп

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки рекомендував Верховній Раді затвердити укази президента України Володимира Зеленського про продовження строків воєнного стану та проведення загальної мобілізації, повідомила народний депутат Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет з питань нацбезпеки схвалив продовження строків проведення загальної мобілізації та воєнного стану на 90 діб з 7 серпня", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Як повідомлялось, законопроєкти (№ 13471, 13472) про затвердження указів президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" зареєстровано у Верховній Раді 14 липня.

Теги: #європейська_солідарність #воєнний_стан #фріз

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