День української державності об'єднує десятки поколінь і дає віру в країну і власні сили

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Президент України Володимир Зеленський відзначив важливість Дня української державності для стійкості українців і взаємодопомоги у складні часи.

"15 липня ми відзначаємо важливий день - День нашої державності. День хрещення Київської Русі – України. Цей день – про зв’язок. Про всі етапи нашого державотворення й те, що об’єднує десятки поколінь – тих, хто жив на цій землі тисячу років тому, і тих, хто живе зараз. І завжди на цій землі перемагає життя, беруть гору цінності та наш характер. Найкраще в наших людях, які попри війну, сльози й біль зберегли в собі людину, бережуть одне одного, а значить – бережуть свою державу", - йдеться у зверненні Володимира Зеленського з нагоди свята, опублікованому на його офіційному сайті у вівторок.

Він відзначив, що "протягом століть і на Русі, і на Січі, в усі епохи, хоч би який ворог і з якого боку приходив, ніщо вороже не приживається на цій землі й не пускає тут коріння". "Ми просто люди, які захищають дім, свій дім, і ми не можемо інакше, бо не хочемо інакше. Не хочемо, аби тут була Росія. От і вся правда", - сказав голова держави.

Президент додав, що шлях від хрещення Русі – України до сьогодення і досвід кожного покоління "допомагає нам сьогодні триматись, вірити в себе, вірити в Україну, вірити, що ми зможемо". "Бо українці тут були, українці тут є, українці тут будуть", - резюмував Зеленський.