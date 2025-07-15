Прем'єрка Латвії прибула до Києва

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня у вівторок, 15 липня, прибула до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського.

"На запрошення президента України Володимира Зеленського я прибув до Києва, Україна, для участі у церемонії відзначення річниці Української державності та зустрічі з високопосадовцями України. Латвія була, є і буде разом з Україною, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру", - написала вона у соцмережі Х.