Інтерфакс-Україна
Події
10:06 15.07.2025

Прем'єрка Латвії прибула до Києва

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Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня у вівторок, 15 липня, прибула до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського.

"На запрошення президента України Володимира Зеленського я прибув до Києва, Україна, для участі у церемонії відзначення річниці Української державності та зустрічі з високопосадовцями України. Латвія була, є і буде разом з Україною, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру", - написала вона у соцмережі Х.

Теги: #латвія #сіліня_евіка

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