Інтерфакс-Україна
Події
21:49 14.07.2025

Росіяни продовжують атакувати БпЛА мешканців Херсону, є жертва та постраждалий

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Росіяни продовжують атакувати БпЛА мешканців Херсону, є жертва та постраждалий

Російські війська продовжують здійснювати атаки по Херсону безпілотниками, скидаючи з них вибухівку на цивільних мешканців, у результаті чого загинула жінка та поранений чоловік, повідомили в обласній військовій адміністрації (ОВА).

Зокрема, за словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, близько 19:00 армія РФ атакувала з БпЛА Херсон. Унаслідок цього удару смертельні поранення дістала 65-річна жінка.

Пізніше в ОВА повідомили, що ще росіяни скинули вибухівку з дрона на автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Постраждав 30-річний чоловік. Його доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням обличчя.

Медики дообстежують потерпілого.

 

 

Теги: #постраждалі #херсон #атаки

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