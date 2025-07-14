Росіяни продовжують атакувати БпЛА мешканців Херсону, є жертва та постраждалий

Російські війська продовжують здійснювати атаки по Херсону безпілотниками, скидаючи з них вибухівку на цивільних мешканців, у результаті чого загинула жінка та поранений чоловік, повідомили в обласній військовій адміністрації (ОВА).

Зокрема, за словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, близько 19:00 армія РФ атакувала з БпЛА Херсон. Унаслідок цього удару смертельні поранення дістала 65-річна жінка.

Пізніше в ОВА повідомили, що ще росіяни скинули вибухівку з дрона на автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Постраждав 30-річний чоловік. Його доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням обличчя.

Медики дообстежують потерпілого.