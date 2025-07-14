По Сумах протягом дня було 5 дронових ударів, постраждали 14 жителів

Сумська міська рада повідомляє про 14 постраждалих та численні руйнування внаслідок атак російських окупантів протягом понеділка, четверо осіб шпиталізовані.

"За попередніми даними, постраждали 14 людей, серед них 13 дорослих і дитина. Четверо постраждалих, зокрема дитина, перебувають на стаціонарному лікуванні", - повідомляєтся в телеграм-каналі міськради.

Внаслідок атак пошкоджено два навчальні корпуси та приміщення їдальні закладу вищої освіти, одне з відділень лікарні та приватну будівлю. "Загальні втрати: 191 вибите вікно, три пошкоджені дахи, а також два автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Усього в Сумах у понеділок було зафіксовано п'ять ударів ворожих дронів. "У період з 10:53 до 15:43 зафіксовано три удари безпілотників невстановленого типу з вибухами, але без подальших займань. Близько 12:41 стався ще один удар, після якого виникла пожежа. Пізніше, о 16:33, зафіксовано п’ятий вибуховий удар БпЛА, знову без загоряння. Співробітники ДСНС та Нацполіції провели обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів", - розповіли в міськраді.

Як повідомлялося, росіяни в понеділок атакували будівлю Сумської бізнес-школи Сумського національного аграрного університету (СНАУ), де постраждали троє чоловіків та троє жінок, серед них працівники навчального закладу та студент. 19-річного хлопця було госпіталізовано.

Згодом під удар потрапив медичний заклад, було травмовано ще чотирьох людей, загорілася покрівля триповерхової будівлі".