Інтерфакс-Україна
Події
18:58 14.07.2025

Трамп: батареї Patriot будуть відправлені в Україну протягом кількох днів

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Трамп: батареї Patriot будуть відправлені в Україну протягом кількох днів

Сполучені Штати відправлять Україні нові батареї ППО Patriot уже найближчим часом, заявив президент США Дональд Трамп в понеділок.

"Це не тільки Patriot, це все. Це повний комплект з батареями", - заявив Трамп на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Відповідаючи на питання про терміни передачі, Трамп наголосив, що вона відбужеться "дуже скоро".

еякі з них прибудуть (в Україну – ІФ-У) дуже скоро, фактично, протягом декількох днів", - вказав він.

Теги: #ппо_patriot #допомога_україні #трамп

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