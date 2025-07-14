Трамп: батареї Patriot будуть відправлені в Україну протягом кількох днів

Сполучені Штати відправлять Україні нові батареї ППО Patriot уже найближчим часом, заявив президент США Дональд Трамп в понеділок.

"Це не тільки Patriot, це все. Це повний комплект з батареями", - заявив Трамп на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Відповідаючи на питання про терміни передачі, Трамп наголосив, що вона відбужеться "дуже скоро".

"Деякі з них прибудуть (в Україну – ІФ-У) дуже скоро, фактично, протягом декількох днів", - вказав він.