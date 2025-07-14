Свириденко незабаром оголосить пропозиції щодо кандидатур членів уряду

Фото: ttps://t.me/V_Zelenskiy_official/

Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко подякувала президенту Володимиру Зеленському, який запропонував їй пост прем’єра, за довіру та повідомила, що незабаром оголосить пропозиції щодо кандидатур членів уряду.

"Рішення про призначення прем'єр-міністра України ухвалює Верховна Рада. Готуємось до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків", – написала вона у Facebook.

Свириденко зазначила, що голова держави визначив пріоритетні задачі, які він бачить перед оновленим урядом: зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців та масштабування виробництва власної зброї.

"Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій", – наголосила кандидатка на голову уряду.

Вона додала, що українське суспільство має отримати чіткіші інструменти соціальної підтримки.