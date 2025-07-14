Росіяни завдали повторного удару по Сумах, атакували медзаклад – ДСНС
Росіяни після удару по Сумському національному аграрному університету, в результаті якого постраждало шестеро людей, завдали повторного удару по території, цілячи по рятувальниках, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"Менш ніж за годину ворог завдав повторного удару — саме в той момент, коли співробітники ДСНС продовжували роботи. На щастя, надзвичайники встигли перейти до безпечнішого укриття", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.
Крім того, згодом під удар потрапив медичний заклад.
"Попередньо, травмовано ще четверо людей. Внаслідок атаки загорілася покрівля триповерхової будівлі", - вказують надзвичайники.
Відзначається, що попри складну безпекову ситуацію та високе пожежне навантаження рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати всі осередки горіння.
Як повідомлялося, у понеділок зранку росіяни атакували навчальний заклад у Сумській громаді. В результаті пошкоджено вікна та вхід у приміщенні Сумської бізнес-школи Сумського національного аграрного університету (СНАУ).
На території СНАУ постраждало шість людей – троє чоловіків та троє жінок. Серед них - працівники навчального закладу, студент. Їм надали необхідну допомогу. 19-річного хлопця госпіталізовано. Решта постраждалих на амбулаторному лікуванні.